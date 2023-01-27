ВСУ могут накрыть ракетами весь российский юг – Царёв

ВСУ будут наносить ракетные удары по Крыму и атаковать беспилотниками Москву. Однако это не значит, что «красные линии» пройдены и нужно жать на «красную кнопку».

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет сомнений, что будут попытки нанесения ударов по мирным городам Российской Федерации, – заявил он. – Если они добивают до аэропортов со стратегической авиацией, а расстояние мы четко видим, то до Москвы беспилотники достанут. Многие видели установку системы ПВО на крышах домов в Москве, значит, Россия понимает и готовится, что могут быть нанесены удары».

В ответ на это принимать решение о нанесении ядерных ударов, пусть даже тактическим оружием, означает подвергнуть риску уничтожения все человечество. И, прежде чем принимать такое решение, надо 10 раз продумать, уверен Царев.

«В таких вещах надо думать до того, как мы прочерчиваем «красную линию», чтобы это не звучало глупо. Я не знаю сейчас каких-то видов вооружения, которых мы не используем, кроме ядерного. Химическое и бактериологическое, очевидно, мы использовать не будем в любом случае. А так у нас остался только задел ядерного оружия. Да, мы можем взорвать бомбу или электромагнитным излучением вывести всю спутниковую группировку, которая находится над Украиной. Да, мы можем наносить тактическим оружием удары по мостам через Днепр, но они находятся в городах, и будет страдать мирное население. Да, мы можем наносить какие-то удары тактическим оружием по каким-то скоплениям вооруженных сил ВСУ. Но надо понимать, что наша страна тогда станет в общем-то на одну доску с Соединенными штатами, которые применили в свое время ядерное оружие», – рассуждал экс-нардеп.

Тем не менее, опасность применения Россией ядерного оружия в Европе и США воспринимают серьезно, и этим продиктованы количественные и качественные характеристики поставок вооружения на Украину.

«Они поставляют буквально считанные единицы, если мы посмотрим реально на количество поставок. Да, это очень большое количество поставок военной техники. Причем, обратите внимание, это зарубежная техника оснащена тепловизорами, системами наведения, системами связи. И, самое главное, она соединена в единую компьютерную сеть, где они действуют, видя противника, видя свои вооруженные силы. Это просто на порядок увеличивает их возможности. Плюс 600 ракет с легкими планирующими бомбами. Одна где-то 130 килограмм и 90 кг взрывчатого вещества, выводится из установки HIMERS, отделяется и падает. Она длинная, узкая, у нее слабое рассеивание, на радаре их практически не видно, – подчеркнул Царев. – Будут применять – будем смотреть, как наше ПВО с этим справится. 600 бомб – это много. Причём бьющих до 150 километров в уверенном попадании и до 170 в принципе они могут добивать. То есть они будут перекрывают сухопутный коридор на Крым и добивать до Армянска. Практически все наши новые территории окажутся под ударами – общежития, военные штабы, склады вооружения, скопления техники, по всему этому будут наноситься удары. Бомба недорогая, ее не жалко, поэтому разменять ее на танк можно совершенно спокойно».