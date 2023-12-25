ВСУ могут попасть в котел пострашнее Иловайска и Дебальцево – эксперт СБУ

Анатолий Лапин.  
25.12.2023 17:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуация в Авдеевке такова, что большое количество украинских войск могут попасть в окружение. Это будет «котел», похлеще Иловайского или Дебальцевского и может привести к серьезным политическим последствиям.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация в Авдеевке такова, что большое количество украинских войск могут попасть в окружение. Это...

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По мнению Старикова, украинское руководство должно, пока не поздно, принять решение о «выравнивании фронта».

«Необходимо ровнять фронт, необходимо выровнять линию боевого соприкосновения. Это приведет к тому, что количество войск на квадратном километре увеличится, – я говорю, наших войск. Увеличится количество артиллерии и других вооружений, с учетом того, что резервы уже истощены, новые резервы не подготовлены. Мы таким способом стабилизируем фронт. Ничего страшного не произойдет.

Страшное произойдет в другом. По Авдеевке я говорил, что данное тактическое направление может привести к стратегическим проблемам. Так вот, сейчас уже есть определенное полуокружение, но еще гарнизон держится, потому что логистика идет. Но все равно не каждая машина туда доходит, потому что основная дорога находится под огневым контролем. А если они сделают котел, представляете что?.. Это не Иловайск и Дебальцево – это пострашнее будет. Потому что Иловайск и Дебальцево – это была совершенно другая война. На войне, когда котел, это приводит к страшным делам – не только военным, но и политическим», – заключил Стариков.

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