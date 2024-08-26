ВСУ могут возобновить «контрнаступ» через «линию Суровикина» – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
26.08.2024 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ могут попытаться снова на юге попробовать прорвать «линию Суровикина», пробивая дорогу инженерной техникой под зонтиком роя дронов и систем РЭБ.

Об этом на канале политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ могут попытаться снова на юге попробовать прорвать «линию Суровикина», пробивая дорогу инженерной техникой...

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Он допустил, что вторжение в Курскую область может быть отвлекающим манёвром перед главным ударом.

«При той пробивке фронта, которую сделали на севере, то можно пробить и на юге. То есть это уже будет не июнь 2023 года», – сказал эксперт.

Карасёв напомнил, что это направление плотно укреплено.

«Где можно пробить – Херсон, Запорожье? Там же поля, там «линия Суровикина». Там же в Курской области никаких линий не было. Мы же наступали – Работино, Мелитополь», – возразил политолог.

«По всей видимости, для того, чтобы это пробить, первое, сделают зонтик из дронов. Теперь уже выбить передовые части, инженерную технику будет тяжело и невозможно под зонтиком дронов и систем РЭБ», – предположил Стариков.

Однако Карасёв констатировал, что для таких манёвров слишком поздно.

«Я понимаю, если бы это наступление было не 6 августа, а 6 июня. Тогда я понимал бы, что вот это Курск, а где-то готовится удар примерно 6 августа», – спорил политолог.

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