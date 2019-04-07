«ВСУ на Донбассе идут в бой с Бандерой и Шухевичем на устах» – сын главаря УПА

07.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Низкая поддержка националистических сил в нынешних президентских выборах на Украине – прямой результат того, как чиновники, которых поставили радикалы из ВО «Свобода» после майдана, лишь довели страну до ручки и потеряли Крым.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил заместитель председателя УНА-УНСО Игорь Мазур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как раз 2014 год показал, кадровая политика «Свободы» тогда на правительство, Генеральную прокуратуру, прокурор Махницкий, министр сельского хозяйства Швайка, министр Мохник, министр Тенюх, который также не показал себя как, соответственно, министр обороны, который не смог отстоять Крым, который так же, как и Турчинов, пытался перебросить друг на друга стрелки, кто должен решать, открывать огонь или нет. Это привело и к тому, что они не смогли на тот момент, «Свобода», пройти в парламент.

«Свобода», на самом деле, является самой рейтинговой националистической организацией. «Национальный корпус» я не считаю националистической организацией, это панславизм, там есть хорошие парни и патриоты, но мне кажется, что они сами не понимают ещё ту идею, которую исповедуют», – заявил националист.

«Я думаю, что много голосов как раз пошло от националистов Петру Порошенко, исходя из того, что голосовали, боялись такого момента, что будут во втором туре Зеленский и Тимошенко», – предположил Мазур.

В свою очередь сын главаря УПА Романа Шухевича, депутат Верховной рады Юрий Шухевич также отметил огрехи в организации националистического движения на Украине, однако едва не пустил слезу, с гордостью рассказав о том, как ВСУ, воюя на Донбассе, прославляют украинских коллаборантов Второй мировой войны.

«Беда национализма сегодня, что он организационно распыленный. Да, это беда. Что говорить об идее? Да, есть, поскольку, знаете, организационно распыленные, но там есть определённые обломки, оттенки и может, где-то когда-то они не соглашаются друг с другом, но хочу сказать, что в общем, националистическая идея теперь, после «революции достоинства», побеждала и побеждает.

Вспомните, не только президент, вы скажете, что Порошенко присвоил себе, нет, он дал Украине, украинским вооружённым силам гимн ОУН «Зродылысь мы вэлыкои годыны» как армейский, как наших вооружённых сил. «Слава Украине», которое когда-то позорили как националистическое приветствие, является сегодня приветствием украинских вооружённых сил.

Мы сегодня обсуждаем в Верховной раде закон о языке и многое ещё, но в конце концов, когда эти ребята брали оружие и там, на Востоке, когда шли в бой, смотрели смерти в глаза, говорили: «Бандера и Шухевич – наши герои», представляете, это и есть националистическая идея в действии», – утверждает депутат.