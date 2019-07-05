05.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ на Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ

Военнослужащие ВСУ обстреляли патруль ОБСЕ, проводивший мониторинг обстановки вблизи линии разграничения на одном из участков фронта в зоне проведения «ООС».

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что для сокрытия размещённой вблизи линии соприкосновения запрещённой Минскими соглашениями военной техники командование ВСУ идёт на беспрецедентные меры.

«По информации от источника в 54-й бригаде ВСУ, 4 июля в районе участка разведения сил и средств по приказу командира 54-й бригады полковника Алексея Майстренко был обстрелян патруль миссии ОБСЕ, проводивший мониторинг обстановки вблизи населенного пункта Золотое», – рассказал Яков Осадчий.

Он также добавил, что данный факт был зафиксирован патрулём ОБСЕ в своём отчёте.

«Несмотря на то, что в отчете мисси виновником обстрела отчетливо представлена украинская сторона, ряд ведущих украинских СМИ уже поспешили обвинить в произошедшем подразделения Народной милиции», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства.

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