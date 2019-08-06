ВСУ на Донбассе понесли серьезные потери
В Донбассе был ранен один украинский военнослужащий, а еще четверо погибли.
Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С печалью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших военных, а также их боевым собратьям. Вечная память!» – заявил спикер пресс-центра Дмитрий Гуцуляк.
Но при этом в сообщении пресс-центра утверждается, что на протяжении минувших суток «на линии боевого столкновения зафиксировано существенное уменьшение провокационного огня со стороны оккупантов».
Других подробностей гибели украинских солдат Минобороны не предоставило.
Спасибо!
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