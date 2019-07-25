25.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ на Донбассе проводят наступательные учения

Украинская армия проводит в Донбассе масштабные учения наступательного характера.

Об этом сообщается на официальном сайте МВД ДНР со ссылкой на позвонившего на «горячую линию» военнослужащего ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На «горячую линию» МВД ЛНР поступила информация о проведении комплексных учений подразделений оперативно-тактической группировки «Север». Военнослужащий, позвонивший на «горячую линию», подчеркнул, что отрабатывались совместные действия различных видов войск при наступательной операции», – говорится в сообщении.

По информации источника, к учениям привлечены подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 2-го артиллерийского дивизиона 44-й отдельной артиллерийской бригады, 10-й реактивной артиллерийской батареи, 4-го реактивного артиллерийского дивизиона, 27-й реактивной артиллерийской бригады, сводная группа 703-го отдельного полка оперативного обеспечения, 3 мобильных поста радиоперехвата УКВ 54-го отдельного разведывательного батальона, а также представители Национальной гвардии и оперативной боевой пограничной комендатуры «Старобельск» Луганского пограничного отряда ГПСУ.

 

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