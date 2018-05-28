28.05.2018, Донецк, Александр Гусар

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ВСУ на Донбассе строят оборонительные сооружения и ставят минные поля

После серьёзных потерь под Горловкой, руководство ВСУ, опасаясь контрнаступления армии ДНР, приняло решение готовиться к обороне.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После срыва грандиозных планов «кровавого гуманиста» Наева оккупировать Горловку и больших потерь из-за этого украинских боевиков на данном направлении, оккупанты осознали, что им противостоят мощные силы нашей Республики, которые способны не только эффективно отразить удары врага, но и в ответ осуществить успешные контрнаступательные действия. В этой связи, по всей линии соприкосновения вблизи населённого пункта Дзержинск оккупационно-террористические войска преступного киевского режима спешно устанавливают минно-взрывные заграждения. Больше всего противник боится потерять свои позиции в зоне ответственности 1 мб 24 омбр. Кроме того, для исключения внезапных действий с нашей стороны оккупанты установили в районе населённого пункта Дзержинск станцию радиоэлектронной разведки для прослушивания телефонных звонков и радиопереговоров по открытым каналам связи», – сообщил Эдуард Басурин.

Данные действия заместитель командующего связал с полным не владением руководства ООС оперативной обстановкой в зоне вооружённого конфликта.

«Это говорит о том, что слуги преступного киевского режима потерялись в обстановке, изначально рассматривая Горловку для себя в качестве слабого места в обороне Республики, но, получив по зубам, теперь обходят её стороной. То есть, полное не владение обстановкой и чрезмерная самоуверенность на основе инсценированных фейков заставили главного оккупанта Наева принять очередное ошибочное решение, из-за которого погибли десятки украинских боевиков», – добавил Эдуард Басурин.