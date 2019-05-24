ВСУ на Донбассе теряют беспилотники фактически ежедневно

24.05.2019, Донецк, Александр Гусар

На территории ЛНР только за прошедшую неделю было сбито четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По его словам, разведка ДНР продолжает фиксировать активизацию использования ВСУ беспилотной авиации вдоль всей линии соприкосновения. Тактика применения украинскими военными БПЛА в основном была направлена на корректировку минометного огня.

«79-я отдельная десантно-штурмовая бригада за неделю лишилась четыре БЛА. Комиссией штаба «ООС» проводится разбирательство по фактам утраты беспилотников», – сообщил Даниил Безсонов.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что отдельного внимания заслуживает попытка боевиков из 93-й бригады применить 17 мая текущего года, кустарно переделанный БПЛА для сброса взрывных устройств.

«Примечательно, что указанный летательный аппарат применялся противником в районе Донецкой фильтровальной станции, во время работы представителей СММ ОБСЕ, однако слаженными действиями НМ был своевременно уничтожен. Взятая у террористов ИГИЛ тактика не принесла желаемого успеха киевским боевикам», – отметил он.

Безсонов также добавил, что с начала года, умелыми и оперативными действиями дежурных сил ПВО Народной милиции ДНР были сбиты 10 БПЛА противника, а с начала мая месяца – 4.

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