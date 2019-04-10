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10.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ на Донбассе заражают военную технику стронцием

В зоне проведения «ООС» на Донбассе, ВСУ расположили военную технику на территории завода по переработке стронция, тем самым подвергая машины и личный состав заражению химикатами.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В населённом пункте Донское, Волновахского района было зафиксировано наличие 74-х единиц техники 37-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады противника, из них 9 бронированных машин и 65 автомобильной и специальной техники», – сообщил Даниил Безсонов.

Он отметил, что большая часть техники размещена на территории химического завода по переработке стронция, который является химическим элементом и вся химическая пыль от его переработки оседает на технике и личном составе.

«В этой связи обращаемся к сотрудникам Миссии ОБСЕ обратить внимание на проводимые украинским командованием мероприятия и оказать давление на украинскую сторону с целью возвращения запрещенного вооружения в места хранения», – призвал представитель оборонного ведомства.

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