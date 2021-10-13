ВСУ на глазах у ОБСЕ похитили наблюдателя ЛНР

13.10.2021 16:33 (Мск), Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинская ДРГ, угрожая оружием, похитила одного из наблюдателей Представительства ЛНР в СЦКК.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве сообщили, что сегодня в период проведения переговоров Контактной группы украинская сторона грубо нарушила все взятые на себя обязательства и договоренности.

Так, во время согласованных с украинской стороной СЦКК работ по очистке дороги в районе КПВВ «Первомайск-Золотое» украинская ДРГ из состава 24 бригады ВСУ совершила вооружённое нападение, применив стрелковое оружие и захватив в плен одного из наблюдателей Представительства ЛНР в СЦКК, осуществляющего контроль соблюдения режима прекращения огня.

«Напомним, что все сотрудники Представительства ЛНР в СЦКК не вооружены, чем и воспользовались боевики ВСУ», – подчеркнули в пресс-службе.

«Мы не исключаем того, что данная акция спланирована командованием 24 бригады в свете предстоящего приезда в зону ООС президента Украины Зеленского, с целью выслужиться и получить награду от главы государства», – добавили в ведомстве.

При этом сообщается, что при похищении присутствовали мониторщики ОБСЕ.

«ОБСЕ присутствовало при похищении (не комментирую), но не довело этого сразу до своего руководства (не комментирую), посол Чевик даже употребил слово “Похищение” во время заседания (не комментирую), но больше никакой реакции от ОБСЕ не последовало (не комментирую). Мол, будем ждать результатов разбирательства по данному вопросу», – пишет в своём Telegram-канале донецкий блогер Майя Пирогова.

Позже украинская сторона опубликовала свой вариант инцидента.

«Сегодня, непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации:

– около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Гарантии безопасности были предоставлены украинской стороной для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ «Золотое».

Оперативной группой ВСУ был задержан один военнослужащий российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения», – сообщили в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.

При этом украинская сторона утверждает, что у «задержанного» было изъято оружие и боеприпасы.

«Следует отметить, что этот гражданин подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия», – утверждают украинские переговорщики.