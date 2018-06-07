07.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ВСУ на камеру издеваются над мирными жителями Донбасса

ВСУ продолжают терроризировать мирное население Донбасса.

Об этом сообщили в оперативном командовании ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным от местных жителей, нам стало известно, что в среду, во время раздачи гуманитарной помощи в посёлке Жованка (часть оккупированного посёлка Зайцево) боевики использовали петарды, чтобы напугать мирных жителей.

Звуки срабатывания петард и испуганную реакцию жителей боевики записали на видео, чтобы представить его, как доказательство обстрела с позиций ВС ДНР», – заявили в оборонноа ведомстве.

В сообщении со ссылкой на источник в штабе 24-й бригады ВСУ утверждается, что провокация должна была совпасть с посещением поселка замглавой миссии ОБСЕ на Украине Александром Хугом.

«Мы не исключаем, что имитация обстрела мирных жителей во время раздачи гуманитарной помощи и акция по запугиванию представителя СММ ОБСЕ являются звеньями одной цепи. Украинские террористы таким образом пытаются отвлечь мировое сообщество от военных преступлений украинских боевиков в оккупированных ВСУ населённых пунктах Гладосово, Металлист (Травневое) и Чигарской балке посёлка Южное. В частности, от фактов своего мародёрства, грабежей, насильственной эвакуации граждан, поджогов домов и использования жителей в качестве живого щита при обстрелах территории ДНР», – заявили в ведомстве.