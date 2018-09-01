ВСУ начали активную передислокацию, армия ДНР приведена в боевую готовность

01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

ВСУ начали активную подготовку к наступлению на Донецкую республику. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашей разведкой обнаружено развертывание ударной группировки украинских оккупантов на Мариупольском направлении под прикрытием проведения учений «Шторм-2018».

Мы фиксируем стягивание тяжёлой техники и артиллерийского вооружения на границу оккупированной Донецкой области в районе н.п. Розовка. Личный состав подразделений получает боеприпасы и снаряжение, а также проводит обслуживание техники перед выполнением боевой задачи.

Кроме этого в район Урзуфа прибыли подразделения 56-й мотопехотной и 406 артиллерийской бригады.

Также продолжаем фиксировать усиленную аэроразведку украинскими беспилотными аппаратами, которые продолжают уничтожаться нашими подразделениями ПВО. Благодаря данным, полученным со сбитых ранее БПЛА, подтверждаются факты скопление техники и подготовка Украины к наступлению», – сообщил он.

Кроме этого, источники НМ ДНР в штабах ООС и ОТГ «Восток» называют 14 сентября как возможную дату наступления.

«Чтобы скрыть подготовку к началу развязывания наступательных действий, противник усилил информационное обвинение нас в увеличении количества обстрелов своих позиций, тем самым пытаются создать информационный повод, который развяжет им руки», – объяснил Басурин.

«Наши подразделения приведены в высшие степени боевой готовности и готовы к любому развитию ситуации, вплоть до перехода в контрнаступления в случае атаки с вражеской стороны.

Мы призываем мировых лидеров западных стран вмешаться и остановить заигравшийся в войну режим Порошенко! В противном случае это приведет к очередному витку кровопролития в этой гражданской войне, что не принесет ничего, кроме горя и слез в дома Украины и нашей Республики! Остановитесь пока не поздно! Сейчас вы будете воевать уже не с ополчением, а с настоящими и подготовленными боевыми подразделениями, имеющими боевой опыт 2014-2018 годов», – обратился он к ВСУ.