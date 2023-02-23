ВСУ начали подготовку к отступлению из Харьковской области

Из Харьковской области на Западную Украину вывозят оборудование предприятий, что говорит о подготовке ВСУ к отступлению. Об этом в эфире телеканала НТС сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Харьковская область, можно сказать, очень медленно, но уверенно переходит под контроль российских Вооружённых Сил, – отметил он. – Это если говорить именно со стороны Луганской народной Республики. В районе Купянска и Двуречной уже достаточно много населённых пунктов находится под контролем. Изначально это была «серая зона», не более 10 посёлков, теперь уже насчитывается около 25-ти. Ситуация остаётся крайне сложной, боевые действия практически не прекращаются на этих направлениях».

По словам Ганчева, на харьковском направлении большое скопление живой силы противника – это и украинские Вооружённые Силы, и западные наёмники.

«Украинской речи там всё меньше и меньше, в основном польская и немецкая, – уточнил глава администрации. – Для них стратегически важно удержать этот, так сказать, опорный для них пункт, чтобы не позволить нашим войскам стремительно выйти уже на рубежи области. За счёт реки Оскол у них есть естественная водная преграда, которая нам мешает развивать наступление. Но я думаю, ненадолго их там хватит, потому там ежедневно уничтожаются 200-300 боевиков. То есть человеческий ресурс имеет свойства заканчиваться, и мы видим, к какими сейчас мерам прибегает украинская сторона – уже буквально дети призываются на передовую в возрасте 16 лет».

Все жители населенных пунктов, которые были оставлены российской армией минувшей осенью, проходят через фильтрационные лагеря СБУ на предмет сотрудничества с «русней». Мужчины в возрасте от 16 до 60 лет попадают под мобилизацию, поэтому население ждет наступления российских войск.

«До нас доходили очень страшные сигналы, когда людей просто расстреливали, поэтому люди сегодня находятся в очень сложных условиях жизненных. Но я думаю и остальная территория, которая находится сейчас под оккупацией, ожидает, что всё это для них в скором времени закончится, что всё-таки придёт русский солдат, – отметил Ганичев. – Я не говорю о том, что у них сразу же наладится жизнь. Но, тем не менее, люди которые проживали на территории Купянского, Изюмского, Волчанского районов, когда там ещё была наша администрация, они увидели разницу. Вот сейчас зашли украинские власти, украинские Вооруженные Силы, для них люди – это просто инструмент. Да, они показывают тоже какие-то гуманитарные миссии, западные СМИ освещают, как после того как украинские войска зашли в тот же Купянск, что город был уничтожен российской армией. На самом деле город был достаточно мирным, и мы даже дороги там начали делать. В течение первой декады сентября, как только ВСУ туда зашли, город был практически весь разрушен, и инфраструктура естественно».

По словам главы администрации, поступает информация о вывозе из учреждений Харькова документации и демонтаже оборудования.

«Такая информация поступает, – подчеркнул Ганичев. – Я не знаю, насколько она проверена. Есть и другая информация, что не только документация вывозится – они буквально вырезают предприятия и вывозят их на Западную Украину. Об этом рассказывают люди, которые смогли вырваться. То есть украинские власти своими лозунгами говорят о том, что они скоро всех освободят, тем не менее, факты говорят о другом».