ВСУ начали применять тактику британского спецназа

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Украинские формирования продолжат свое наступление на южном фронте, пытаясь прорваться к Крыму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

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«Недавно Украину посетили Генсек НАТО Йенс Столтенберг и военное руководство Великобритании и Франции. Речь как раз шла о продолжении «контрнаступа». Наступление готовится на Ореховском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Вероятность того, что контрнаступление продолжится очень велика», – сказал Кнутов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что Южнодонецкое направление остается для ВСУ в приоритете, поскольку отсюда они могут выйти непосредственно к Крыму и Азовскому морю.

Не исключает эксперт и попытки форсирования Днепра.

«Есть вероятность удара в районе Херсонской области. Там, действительно, готовятся к возможному форсированию Днепра, чтобы захватить плацдармы, расширить их и двинуться к Запорожской атомной электростанции. Потому что АЭС – это ключевая цель, которая была поставлена Зеленским в начале «контрнаступа». То есть первоначальные планы не отменяются», – отметил эксперт.

По его словам, ВСУ «стали применять тактику британского спецназа – наносить удары точечно, по заранее разведанным и наиболее слабым нашим позициям».

«Как правило, это стык разных бригад. Бьют, чтобы продвинуться вперёд. Эта тактика кое-где даёт результаты», – признал Кнутов.

Он добавил, что ВСУ могут собрать порядка десяти бригад, но в своей массе их качество будет хромать. Кроме того, слабоподготовленных мобилизованных отправят на штурм, а за ними – подготовленные бойцы.

«Один наш боец мне так и сказал: «Мы устали их убивать». Имея в виду слабоподготовленных бойцов ВСУ, которых бросают в «мясные штурмы». Расчет делается на то, что в какой-то момент наши бойцы просто устают, и тогда противник отправляет профессиональных штурмовиков, в задачи которых входит захват участка и дальнейшее движение вперёд… Если этот «контрнаступ» не завершится успешно, то на следующий Украина просто не соберет достаточно людей. А если даже и соберёт, то это будет последний ее бой. Дальше можно говорить об исчезновении мужского населения Украины», – считает аналитик.