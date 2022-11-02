ВСУ начали систематически обстреливать Курскую область
ВСУ обстреляли сегодня утром из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района Курской области.
Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет. Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества», – написал Старовойт.
Через несколько часов он сообщил, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, в их госпитализации необходимости нет.
Вчера ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области, 18 октября – поселок Тёткино и село Попово-Лежачи.
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