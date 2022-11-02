ВСУ начали систематически обстреливать Курскую область

02.11.2022  17:11 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия


ВСУ обстреляли сегодня утром из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района Курской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ обстреляли сегодня утром из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района Курской области. Об...

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«Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет. Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества», – написал Старовойт.

Через несколько часов он сообщил, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, в их госпитализации необходимости нет.

Вчера ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе  Курской области, 18 октября – поселок Тёткино и село Попово-Лежачи.

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