ВСУ начали систематически обстреливать Курскую область

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ВСУ обстреляли сегодня утром из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района Курской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет. Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества», – написал Старовойт.

Через несколько часов он сообщил, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, в их госпитализации необходимости нет.

Вчера ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области, 18 октября – поселок Тёткино и село Попово-Лежачи.