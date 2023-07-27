ВСУ начали второй этап наступления. В чём опасность

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Ожесточенность боевых действий в среду позволила наблюдателям заявить о том, что ВСУ предприняли попытку второго этапа наступления, непрерывно атакуя несколькими волнами на разных направления.

Российские войска сумели по итогам среды удержать позиции по всем «горячим точкам», сообщают военкоры.

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«Надеюсь, что многие уже поняли, что сегодня началась очередная фаза украинского «контрнаступу», – отмечает журналист из Донецка Алексей Акутин.

Одно из самых кровопролитных сражений развернулось за поселок Клещеевка – ВСУ стремятся овладеть им, чтобы охватить занятый российскими войсками Бахмут/Артёмовск, заставить их отступить из города, что было бы для Киева важной идеологической победой.

«Сырский, почуяв возможность реабилитироваться за Артёмовск и принести ВСУ хоть какие-то результаты, отправляет все новые резервы на фланги города, просит больше кассетных боеприпасов, чтобы установить контроль над высотами и занять полностью Клещеевку. Сейчас на этом участке воюют самые подготовленные подразделения ВСУ, включая Азов, плюс, по сообщениям с мест, ВСУ использует рекордное количество снарядов, буквально заливая огнем наши позиции. ВС РФ предпринимают сверхчеловеческие усилия, чтобы удержать поселок», – поясняет экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Вот как вечером в среду охарактеризовал обстановку военкор Юрий Котенок:

«Враг захлебнулся кровью в Клещеевке. Обстановка сложная. Ближний бой. Непрерывные атаки противника и русские контратаки. Большие потери», – написал Котенок.

Его коллега военкор Евгений Лисицын по итогам суток резюмировал:

«Клещеевка остается за ВС РФ. Атаки противника на южном фланге у Артемовска отбиты, враг откинут за границы села. ВСУ за последние несколько суток предприняли около десятка попыток атак, но закрепиться в населенном пункте противнику так и не удалось».

Есть потери и у наших войск – так, под Клещеевкой погиб командир отряда БПЛА и автор канала «Карлсон news» Даниил Сухоруков, воевавший в составе «Ахмата».

«Спасибо родителям, вырастившим этого героя. Достойный сын русского народа, из-за него одного нужно уважать этот народ, из которого он вышел. Мои соболезнования всем близким, я скорблю вместе с вами. Мы вдвоем могли поехать в любое рисковое путешествие, и он был верен долгу и надежен во всем», – написал генерал Апти Алаудинов из «Ахмата».

Пошли в массовую атаку ВСУ и в районе Времьевского выступа, предпринимая попытку прорыва с большим количеством бронетехники.

«Враг мечтает прорваться по трассе Т-08-15 через Старомайорское к Старомлыновке и дальше, чтобы рассечь нашу оборону на Южно-Донецком участке фронта и попытаться перерезать сухопутное сообщение с Крымом», – поясняет канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

По последним данным, тяжелые бои идут в северной части поселка Старомайорское, куда зашли украинские ССО.

Волонтер Владимир Романов считает обстановку критической: «Очень серьезные риски сдачи н.п». По его прогнозу, если это произойдет, российские войска будут вынуждены отступить и из Урожайного.

Непростая ситуация и на Запорожском направлении.

«На Запорожском направлении противник с раннего утра вел атаки в направлении н.п. Работино, применяя большое количество бронетехники. Пытался наскоком вклиниться в боевые построения наших частей, обороняющих Работино, но успеха не достиг, понеся тяжелые потери в технике (до 40 единиц, включая «Брэдли» и «Леопарды»). Помимо стойкости наших войск, стоит отметить плохую координацию действий атакующих», – пишет обозреватель Борис Рожин.

Политолог Сергей Марков прогнозирует, что скоро ВСУ предпримут попытки прорыва на новых участках.

«Скоро будет и удар через ликвидированное по приказу Зеленского Новокаховское водохранилище. Будет удар по ЗАЭС», – считает Марков.

Он поясняет, что Запорожская АЭС является важной символической целью.

«Спецназ Британии и ВСУ готовят захват Запорожской АЭС. Атака будет видимо в августе. Сейчас они ведут интенсивные тренировки на Хмельницкой АЭС. Зеленский хочет захватом ЗАЭС реабилитироваться ввиду провала контрнаступления. Британская разведка провела анализ ситуации на ЗАЭС и дала заключение, что реакторы станции находятся в холодном состоянии, защищены и не взорвутся. А взрывы хранилища отработанного ядерного топлива приведут к небольшим выбросам радиоактивности. Армия России испугается использовать артиллерию и ракеты для защиты ЗАЭС. По предположительному плану главная задача спецназа ВСУ и ГУР и возможно даже спецназа Британии – пройти на территорию ЗАЭС. После этого для закрепления будет включена вся политическая мощь Запада, который будет требовать от России не вести бои за ЗАЭС. ЗАЭС это крупнейшая АЭС в Европе и ее захват должен стать огромной символической победой Украины над Россией. Такой план сделать внезапно Контрнаступ успешным», – поясняет Марков.

С прогнозом об угрозе атаки по пересохшему водохранилищу согласен экс-спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он предостерегает, что ВСУ по-прежнему ставят цель разрезать сухопутный коридор в Крым.

«Я считаю, что время «Ч» (по военной терминологии) ещё не наступило. И большая битва за Азов (по аналогии с 1942 годом — с битвой за Кавказ), её заключительная стадия, ещё не началась… Я уверен, что основной удар будет на Запорожском и Херсонском направлениях… Погодные условия в начале августа позволят Украине, как там считают, преодолеть по дну пересохшее Каховское водохранилище силами «лёгкой кавалерии» — это легкобронированная техника, которая в большом количестве поставляется на Украину западными странами. На сегодня я могу сделать вывод: на данный момент Украина не задействовала свой стратегический резерв», – предостерегает Басурин.

Военкор Герман Куликовский считает, что у ВСУ нет ресурса для того, чтобы закрепиться, даже если удастся прорвать линию обороны.

«Реальность заключается в том, что хохол сохраняет достаточно серьезный ресурс, который, при должной концентрации и разведке, может, теоретически, обеспечить ему прорыв. Но вторая часть этой реальности уже догорает по всему фронту – силы, которые с самого начала должны были обеспечить этот прорыв, нужного результата не добились… результата хохлы добиться могут, но удержать этот результат будет огромной, возможно неразрешимой проблемой», – уверяет Куликовский.