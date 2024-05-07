ВСУ начинают терять свои боевые качества

Командиры российской армии переломили ситуацию до того, что ВС РФ в наступлении несут куда меньшие потери, чем ВСУ в обороне.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это нормально, если наступающая сторона всегда несет большие потери. А наши полководцы так переломили ситуацию, что мы наступая несем меньше потерь, чем укропы в обороне. Это тенденция к перелому ситуации. То есть это означает, что ситуация на фронте начала меняться. Просто ее не сразу видно, она не сразу как бы отображается, но это означает, что укропы уже потеряли даже не просто преимущество, его никогда у них и не было, но они начинают терять свои боевые качества. То есть, грубо говоря, они истончаются, как армия. У них все плохо». – сказал Хайруллин.

«Факт, что укропы сами начали признавать вот это свое соотношение потерь. То, что мы в наступлении несем все меньше и меньше потерь, это означает, что у нас уже тотальное преимущество. Это означает, что они уже не могут прятать этот разрыв да не могут игнорировать его.

Там Зеленский на голубом глазу говорит, что там сотни тысяч у нас потери, а при этом мы все видим что вот эти бесконечные кладбище с флагами у них, а у нас вообще ничего нет, таких же это бесконечных кладбищ», – добавил военкор.