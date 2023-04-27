ВСУ начнут контрнаступление в ближайшее время на всех направлениях – Коц

ВСУ могут сосредоточить наступательный удар на любом из направлений, где оборона РФ покажет слабину в ходе общего «контрнаступа».

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще считаю, что основного удара у украинской армии сейчас нет. У них есть план на каждое направление, основной план есть, но ударят они сразу везде и будут смотреть там, где тонко, где можно прорвать. Если у них будет удаваться давить на Мелитополь, они будут перебрасывать резервы на Мелитополь даже со Сватово-Кременной, если потребуется. Если будет у них получаться продавливание по флангам Артёмовска, значит, будут перебрасывать туда, хотя там и так очень многолюдно.

Будет удаваться через Волноваху на Мариуполь, значит, будут пытаться отрезать Донецк от юга республики и окружать Мариуполь, но это такая уже совсем авантюрная мысль, но почему нет?», – отметил он.