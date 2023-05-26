ВСУ накрыли донецких медиков американскими ракетами

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В годовщину начала войны в Донбассе ВСУ устроили массированный обстрел гражданского сектора Донецка.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В СЦКК заявили, что 9:35 утра по разным районам Донецка было выпущено более десятка ракет РСЗО «Хаймарс» с направления населённого пункта Дачное.

Под огнём оказались Калининский, Ворошиловский районы города. Прилёты пришлись возле крупного торгового центра «Грин Плаза». В Калининском же районе в результате обстрелов обесточено 9 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения оказались 627 абонентов.

Кроме того, под обстрел попал донецкий Научно-исследовательский институт в районе Покровского рынка. Погибла младшая научная сотрудница института. Спустя некоторое время на место обстрела приехали спасатели, медики, следователи (в том числе сотрудники СК РФ) – и попали под повторный обстрел.

«Сегодня, в девятую годовщину начала военных действий в столице Республики, противник подвергает Донецк усиленным обстрелам. В результате погибла молодая женщина, еще одна получила ранения. Спустя полчаса этот же квадрат был повторно атакован из того же вооружения – в момент, когда на месте обстрела работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования… Прошу жителей Донецка без крайней необходимости не передвигаться по улицам», – пишет врио главы ДНР Денис Пушилин в соцсети.

Произошедшее прокомментировал военкор Андрей Руденко.

«Впервые на моей памяти нацисты нанесли удар в одно и то же место из РСЗО HIMARS с коротким промежутком времени. Этот удар по Донецку, безусловно, был хладнокровно рассчитан врагом. Цель – уничтожение репортёров и сотрудников спасательных служб, которые находились там в этот момент. К сожалению, с уверенностью можно утверждать, что мировое сообщество и в этот раз не увидит преступления со стороны своих выкормышей и, даже более того, западные кураторы подталкивают украинских нацистов к совершению всё более кровавых преступлений», – возмутился он.

В сети также отметили крайне непрофессиональное поведение российских журналистов, которые в погоне за кадрами фактически сразу же публикуют отчёты о попадании.

«Хватит бегать на прилеты спустя 10 минут, ваши редакции в тылу не понимают степень риска и гонят вас за эксклюзивом. Хватит мешать работать профильным службам на месте преступления, им приходится спасать еще и ваши жизни. И хватит «отчитываться» ВСУ куда они попали. На наших направлениях такого нет, а там вас расповадили. Берегите себя, думайте о других, не подвергайте риску жизни ради экшн-видео и количества цитируемости», – возмущаются в телеграм-каналах.

Отметим, что сегодня, 26 мая, девятая годовщина начала войны в Донбассе. В 2014 году в это день киевский режим начал авиационные обстрелы столицы Республики, появились первые жертвы среди мирного населения.

Кроме того, в Донецке началось предварительное голосование Всероссийской политической партии «Единая Россия», на котором будут выбраны кандидаты на осенние выборы Народного Совета и представительные органы местного самоуправления.