31.05.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

ВСУ намеренно размещают артиллерийские склады в населённых пунктах


Украинские военные располагают склады боеприпасов в населённых пунктах, вопреки протестам мирных жителей, подвергая их опасности и по сути прикрываясь ими.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с полной потерей арсенала боеприпасов и военной техники на складах в районе населённого пункта Правдовка, украинские боевики создают новый склад ракетно-артиллерийского вооружения вблизи населённого пункта Веролюбовка, вновь наплевав на требования мирных жителей вывести опасные объекты далеко за пределы посёлков, так как частые возгорания складов и разлёт осколков боеприпасов создаёт прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей. Однако, Наев запретил удалять склады от жилых районов, и в настоящее время подвергает опасности население Волновахи, Курахово, Красногоровки и других населённых пунктов, прежде всего, где располагаются штабы воинских частей оккупационных сил», – сообщил Эдуард Басурин.

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