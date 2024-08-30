ВСУ намерены держать территорию оккупированной Курщины до выборов в США

Анатолий Лапин.  
30.08.2024 09:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Задача Украины – удержать оккупированные территории Курской области до выборов в США, если не до конца войны. Если этого не удастся, Россия откроет три новых направления для наступления на севере страны.

Об этом в интервью беглой украинской журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Задача Украины – удержать оккупированные территории Курской области до выборов в США, если не...

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«Если Украина удержит эти территории долго, месяцами, то все равно это будет иметь эффект провоцирующий и вызывающий недовольство внутри России… Долго – это как минимум до американских выборов. Мы собираемся удерживать эти территории до американских выборов, потому что эта операция позитивно влияет и на шансы Камалы Харрис переизбраться.

Максимум – удержать эти территории до конца войны для того, чтобы, когда все пойдет по гамбургскому счету, дебет с кредитом будет сводиться, чтобы этот фактор лежал на столе переговоров. Но это – наш сценарий. Если России удастся выбить нас до американских выборов хотя бы с большей части этих территорий или со всей территории, то с учетом того, что Россия создала три новых командования: Белгорд, Курск, Брянск, война, скорее всего, плавно сдвинется – она не остановится на линии границы, она сразу сдвинется в соседнюю Харьковскую, Сумскую, Черниговскую области. И там будут возникать свои Суджи и все остальные проблемы», – заявил Бортник.

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