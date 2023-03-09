ВСУ намерены провести деблокаду Артемовска – прогноз

Олег Кравцов.  
09.03.2023 08:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Оказывая ожесточенное сопротивление в Артемовске, ВСУ проводят проверку боеготовности своей ударной группировки, подготовленной для весенней кампании.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Оказывая ожесточенное сопротивление в Артемовске, ВСУ проводят проверку боеготовности своей ударной группировки, подготовленной для...

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«Поступает информация о том, что перед началом генерального наступления командование ВСУ с большой долей вероятности проведет боевую «проверку» боеготовности своей ударной группировки, отработку тактических наработок и технических новшеств, подготовленных для весенней компании», – написал аналитик в своем телеграм-канале.

Он предполагает, что в ближайшие две недели ВСУ нанесут на одном из участков фронта локальный контрудар как репетицию грядущего сражения.

«И вполне возможно, что таковым станет операция по деблокаде Бахмута, который сегодня находится в сжимающейся «подкове» окружения. Отбрасывание российских штурмовых частей от города станет наглядным подтверждением правильности новой тактики, боеспособности и организации новых соединений ВСУ.

Кроме того, перелом в битве за Бахмут станет ещё отличным пиар поводом, как для внутриукраинской повестки, которая в последние два месяца становится всё более пораженческой, так и для внешних кураторов, ждущих от ВСУ решительности и успехов», – резюмирует Шурыгин.

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