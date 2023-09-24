ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку ракетами HIMARS – есть жертвы и разрушения

Иван Добровольский.  
24.09.2023 16:25
  (Мск) , Токмак
Просмотров: 1307
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запорожье, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Сегодня ближе к 14 часам город Токмак Запорожской области, расположенный недалеко от фронта, подвергся массированному удару реактивными ракетами HIMARS.

Об этом сообщают официальные лица и военкоры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня ближе к 14 часам город Токмак Запорожской области, расположенный недалеко от фронта, подвергся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В результате обстрела боевиками ВСУ в Токмаке повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По поступающей информации, в результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя.

Также повреждены газопровод в переулке Тихий и электропровода, в результате чего отключена от электроснабжения северная насосная станция.

Информация предварительная, проводится верификация. Связь в городе и окрестностях работает с перебоями. Сведения о жертвах и пострадавших уточняются», – написал в первые минуты член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Один человек погиб и не менее одиннадцати ранены – все они мирные жители Токмака, которые пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ по городу

Информация о разрушениях и количестве пострадавших уточняется», – позже добавил он.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин уточнил, что по городу было выпущено «3 пакета» ракет Хаймарс, а это десятки ракет.

«Противник сегодня обстрелял Токмак. Прилетело 3 пакета HIMARS, несколько ракет было сбито.

По официальным данным ранено 11 гражданских, включая троих детей. Одному ребенку оторвало руку.

В северной части города в промзоне повреждены ряд объектов», – написал Рожин.

По мнению обозревателя Александра Зимовского, обстрел преследовал одновременно варварскую и практическую цель.

«С оперативно-тактической точки зрения хохловодцы всё делают правильно. Сейчас население попрёт из Токмака в разные стороны, забьет все дороги беженцами и парализует логистику подвоза боеприпасов, техники и пополнения в направлении участка н.п. Работино-Новопрокофьевка-Вербовое», – уверен Зимовский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть