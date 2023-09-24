ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку ракетами HIMARS – есть жертвы и разрушения
Сегодня ближе к 14 часам город Токмак Запорожской области, расположенный недалеко от фронта, подвергся массированному удару реактивными ракетами HIMARS.
Об этом сообщают официальные лица и военкоры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В результате обстрела боевиками ВСУ в Токмаке повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По поступающей информации, в результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя.
Также повреждены газопровод в переулке Тихий и электропровода, в результате чего отключена от электроснабжения северная насосная станция.
Информация предварительная, проводится верификация. Связь в городе и окрестностях работает с перебоями. Сведения о жертвах и пострадавших уточняются», – написал в первые минуты член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Один человек погиб и не менее одиннадцати ранены – все они мирные жители Токмака, которые пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ по городу
Информация о разрушениях и количестве пострадавших уточняется», – позже добавил он.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин уточнил, что по городу было выпущено «3 пакета» ракет Хаймарс, а это десятки ракет.
«Противник сегодня обстрелял Токмак. Прилетело 3 пакета HIMARS, несколько ракет было сбито.
По официальным данным ранено 11 гражданских, включая троих детей. Одному ребенку оторвало руку.
В северной части города в промзоне повреждены ряд объектов», – написал Рожин.
По мнению обозревателя Александра Зимовского, обстрел преследовал одновременно варварскую и практическую цель.
«С оперативно-тактической точки зрения хохловодцы всё делают правильно. Сейчас население попрёт из Токмака в разные стороны, забьет все дороги беженцами и парализует логистику подвоза боеприпасов, техники и пополнения в направлении участка н.п. Работино-Новопрокофьевка-Вербовое», – уверен Зимовский.
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