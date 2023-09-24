ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку ракетами HIMARS – есть жертвы и разрушения

Сегодня ближе к 14 часам город Токмак Запорожской области, расположенный недалеко от фронта, подвергся массированному удару реактивными ракетами HIMARS.

Об этом сообщают официальные лица и военкоры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате обстрела боевиками ВСУ в Токмаке повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По поступающей информации, в результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя.

Также повреждены газопровод в переулке Тихий и электропровода, в результате чего отключена от электроснабжения северная насосная станция.

Информация предварительная, проводится верификация. Связь в городе и окрестностях работает с перебоями. Сведения о жертвах и пострадавших уточняются», – написал в первые минуты член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.