ВСУ нанесли подлый удар по центру мирного российского города

Сергей Вредников.  
08.02.2025 17:53
  (Мск) , Донецк
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ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Происшествия, Россия


В разгар выходного дня ВСУ атаковали центр Макеевки – города-спутника Донецка. Как сообщают местные медиа, удар пришёлся в район автостанции «Плехановская». К сожалению, погибла молодая девушка. По предварительным данным, 10 человек ранены, включая одного ребенка.

Сильно пострадал жилой девятиэтажный дом, а также разбиты 15 автомобилей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В разгар выходного дня ВСУ атаковали центр Макеевки – города-спутника Донецка. Как сообщают местные...

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«Окна нет, балкона нет. У меня за балконом стол обеденный, мы там как раз кушали с женой. Нас выкинуло в коридор, мы сразу ползком в ванну, две минуты посидели, и я пошёл по квартире смотреть. Окна, которое с той стороны дома, тоже нет. Насквозь вылетели все окна», – рассказал местный житель.

«ВСУ, как всегда, в своем репертуаре – отыгрываются за собственные поражения (неудачный контрнаступ на Курщине, потеря Торецка) на мирных гражданах», – написал в своём блоге военкор Юрий Котенок.

По предварительным данным, удар наносился РСЗО HIMARS, чьи управляемые реактивные снаряды M30 и M31 имеют дальность до 84 километров.

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