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Минувшей ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю, разбит склад стройматериалов и передвижная котельная.

СЦКК ДНР сообщает о применении противником трёх дальнобойных ракет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Взрывы местные жители слышали ночью, примерно в 0:25, в тг-каналах публикуют видеокадры большого пожара.

В утреннем сюжете на месте «прилёта» видна огромная воронка. Отмечается, что находящиеся на складе стройматериалы предназначались для восстановительных работ гражданской инфраструктуры Мариуполя. О пострадавших информации нет.

«СК РФ зафиксировал очередной факт преступных действий вооружённых формирований Украины. В ночное время украинские националисты произвели целенаправленный ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Мариуполя. В результате существенные разрушения получила котельная данной строительной организации. Строительная организация занимается восстановлением непосредственно жилых домов города Мариуполь. Найденные на месте обстрела фрагменты от ракет будут изыматься и направляться на экспертизу для уточнения типа и вида снаряда», – прокомментировал на месте происшествия представитель СК РФ.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко отмечает, что «в этом обстреле всё лицо хохлов».

«Свиньи нанесли удар по базе строительной фирмы, которая восстанавливает Мариуполь. Для удара по строителям утырки не пожалели даже трех ракет. Видимо информация о восстановлении Мариуполя и других городов не дает покоя фашистам, ведь в Украине эти гады только и умеют воровать…» – написал Руденко в своём тг-канале.

«Завод, которые производит строительные материалы для постройки детских садов, школ, больниц, домов для людей… Это явно стратегическая цель, какие же все таки уроды», – комментируют в мариупольских телеграм-каналах.

В то же время на Украине разгоняют информацию об ударе по военному объекту. Как сообщил украинским СМИ советник бежавшего в начале СВО «городского головы» Мариуполя Петр Андрющенко, «было попадание по бетонному заводу и по территории за «Порт-Сити», где россияне размещали военную технику и части систем ПВО».

В украинских источниках мнения разделились – одни пишут, что били британскими ракетами «Storm Shadow», другие – что американскими ATACMS.

При этом есть версия, что удар был нанесён из чувства мести.

«Сегодня ночью обиженные после «кинжальной дискотеки» хлопчики решили ударить по Мариуполю. Не знаем в кого они целились (клянутся, что поразили группу техники и подразделение ПВО), но по итогу ракета залетела в промзону и уничтожила передвижную котельную, которая и горит на видео. Обезьяны с гранатами, мать их», – комментирует телеграм-канал «Воин DV».

Под «кинжальной дискотекой» авторы канала имеют в виду в том числе вчерашний ракетный удар ВС РФ по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, который, не вдаваясь в подробности, подтвердил и спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Известно, что в Староконстантинове, в частности, базируется 7-я бригада тактической авиации (7-я БрТА) ВВС Украины. На вооружении подразделения стоят фронтовые бомбардировщики Су-24, которые являются носителями британских ракет «Storm Shadow».

В то же время телеграм-канал «Рыбарь» публикует совсем другую версию произошедшего. Авторы канала утверждают, что никакой ракетной атаки не было, а был подрыв неустановленного снаряда.

«Прогремевший в полночь взрыв в Порт-Сити в Мариуполе — это следствие детонации неустановленного боеприпаса на стоянке техники, а никакой не «прицельный удар АТАКМС», как это расписывает противник. О работе ДРГ и уничтожении предприятия речи не идёт: на воздух взлетели баллоны с газом в отдельном КАМАЗе (имеется в виду передвижная котельная – ред.) на стоянке строительной техники возле разрушенного ТЦ», – говорится в публикации.

Как пишут авторы канала, «откуда взялся сдетонировавший возле пустующего ТЦ снаряд — вопрос к тем, кто проводил разминирование».

«ТЦ лежит в руинах давно уже (на фото можно оценить текущее состояние), некоторое время там хранили неисправные боеприпасы. Но версия про прилет как месть за Староконстантинов звучит красиво. Гораздо красивее, чем «отдельно одаренная личность неудачно покурить сходила», – добавил тг-канал.