ВСУ нанесли тяжёлые удары по торговому центру с людьми в Донецке

Сергей Вредников.  
16.08.2024 16:53
  (Мск) , Донецк
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


ВСУ нанесли массированный удар по торговому центру «Галактика» и окрестностям в Петровском районе Донецка.

Об этом сообщают местные тг-каналы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ нанесли массированный удар по торговому центру «Галактика» и окрестностям в Петровском районе Донецка....

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Удары начались в полдень. Вследствие атаки торговый центр охватил огонь. Также повреждения получили близлежащие дома и здание Центральной городской больницы №14.

Длительное время ситуация вокруг пожара в ТЦ усугублялась попытками украинских нацистов, корректиремым беспилотником, наносить удары по командам спасателей, прибывших на тушение пожара. По данным властей, пожаром было охвачено около 10 тыс кв. метров. Также власти пока не озвучивают, каким вооружением наносил удары противник.

По предварительной официальной информации, ранены одиннадцать гражданских лиц, в том числе дети. Данные о пострадавших продолжают поступать.

Тем не менее, многие источники говорят о возможных погибших людях, которые не смогли выбраться из горящего здания, данные уточняются.

«Выбили [окна], нас высадили, и я бегом, галопом, уже думаю, хрен с ним: что будет, то будет. Или там погибать, или здесь на дороге погибать», – рассказывает сотрудница торгового центра.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подчёркивает, что удар в рабочий день по работающему ТЦ не может быть случайностью.

«Это целенаправленное преднамеренное действие украинских нацистов. Эксперты определяются с подробностями, какое именно вооружение применил противник», – написал Мирошник в своём тг-канале.

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