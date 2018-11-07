ВСУ нанесли удар по Донбассу с воздуха

07.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Украинские военнослужащие сегодня вечером обстреляли из ударного беспилотного летательного аппарата посёлок Минеральное в окрестностях столицы ДНР.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительным данным, ранение получил мирный житель, информация о разрушениях уточняется», – отметили в пресс-службе.

Наблюдательными постами УНМ ДНР украинский беспилотник был уничтожен.

Военные обнаружили в обломках флеш-накопитель аппарата с видео записью, которая доказывает, что огонь целенаправленно велся против мирного населения Донбасса.

Отметим, что это уже далеко не первый случай применения ВСУ ударных беспилотников против ДНР. Так, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что украинские военные нанесли удар по посёлку Старомихайловка из БПЛА, из-за чего там загорелся жилой дом.

Кроме того, известный российский военкор Александр Сладков в своём блоге также сообщал о том, что Украина возобновила удары с воздуха по мирным городам Донбасса.