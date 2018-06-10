10.06.2018, Донецк

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ВСУ нанесли удар по Донецку

Украинские военные совершили обстрел Петровского района столицы ДНР Донецка.

Об этом сообщает глава районной администрации Максим Жуковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы района, оказались повреждены 14 домов, некоторые из них были разрушены прямыми попаданиями.

«Сегодня приблизительно с 5:00 интенсивно обстреливали поселок Трудовские. Повреждено 14 домов по адресам: улица Урожайная, 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 25. Огонь велся из миномета», – проинформировал Жуковский.

Информация о пострадавших уточняется.

По информации СЦКК, в период времени 5:00 – 05:30 из подконтрольного ВСУ населённого пункта Марьинка по Донецку было выпущено 3 мины калибром 120 мм, 8 мин калибром 82 мм, также применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.