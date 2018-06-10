10.06.2018, Донецк
  3 460 просмотров
Война, Донбасс, Украина

ВСУ нанесли удар по Донецку


Украинские военные совершили обстрел Петровского района столицы ДНР Донецка.

Об этом сообщает глава районной администрации Максим Жуковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


По словам главы района, оказались повреждены 14 домов, некоторые из них были разрушены прямыми попаданиями.

«Сегодня приблизительно с 5:00 интенсивно обстреливали поселок Трудовские. Повреждено 14 домов по адресам: улица Урожайная, 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 25. Огонь велся из миномета», – проинформировал Жуковский.

Информация о пострадавших уточняется.

По информации СЦКК, в период времени 5:00 – 05:30 из подконтрольного ВСУ населённого пункта Марьинка по Донецку было выпущено 3 мины калибром 120 мм, 8 мин калибром 82 мм, также применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть