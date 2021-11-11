ВСУ нанесли удар по окраинам Горловки

Новости Украины

Украинские военные открыли огонь из миномётов запрещённого Минскими соглашениями калибра по объектам инфраструктуры ДНР, в частности по поселку Озеряновка, входящему в Горловско-Енакиевскую агломерацию.

Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сегодня в 07:50 вооружённые формирования Украины подвергли обстрелу посёлок Озеряновка, выпустив 18 мин калибром 120 мм. В результате обстрела обесточено 208 домовладений. Бригада РЭС работает над возобновлением электроснабжения», – написал Приходько в своём Telegram-канале.

Позже появилась информация, что подача электричества была частично восстановлена.

«В 9:21 частично удалось восстановить электроснабжение, были запитаны 14 трансформаторных подстанций. На данный момент 4 ТП обесточены, 208 абонентов по ул. Солнечногорской остаются без электричества», – сообщили в администрации Горловки.

Кроме того, с утра ВСУ с населённого пункта Марьинка обстреляли окраины Донецка. Под огонь карателей попал посёлок Трудовские Петровского района. По информации Представительства ДНР в СЦКК, было выпущено 15 мин калибром 82 мм, 11 гранат из станкового противотанкового гранатомёта.