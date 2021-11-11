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11.11.2021 14:27
(Мск), Донецк,
Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Донбасс, Местная власть, Украина
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ВСУ нанесли удар по окраинам Горловки

Новости УкраиныУкраинские военные открыли огонь из миномётов запрещённого Минскими соглашениями калибра по объектам инфраструктуры ДНР,...

Украинские военные открыли огонь из миномётов запрещённого Минскими соглашениями калибра по объектам инфраструктуры ДНР, в частности по поселку Озеряновка, входящему в Горловско-Енакиевскую агломерацию.

Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 07:50 вооружённые формирования Украины подвергли обстрелу посёлок Озеряновка, выпустив 18 мин калибром 120 мм. В результате обстрела обесточено 208 домовладений. Бригада РЭС работает над возобновлением электроснабжения», – написал Приходько в своём Telegram-канале.

Позже появилась информация, что подача электричества была частично восстановлена.

«В 9:21 частично удалось восстановить электроснабжение, были запитаны 14 трансформаторных подстанций. На данный момент 4 ТП обесточены, 208 абонентов по ул. Солнечногорской остаются без электричества», – сообщили в администрации Горловки.

Кроме того, с утра ВСУ с населённого пункта Марьинка обстреляли окраины Донецка. Под огонь карателей попал посёлок Трудовские Петровского района. По информации Представительства ДНР в СЦКК, было выпущено 15 мин калибром 82 мм, 11 гранат из станкового противотанкового гранатомёта.

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