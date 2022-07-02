ВСУ нанесли удар по прифронтовому селу в Запорожской области

02.07.2022  18:46 (Мск), Мелитополь
Михаил Рябов.  
Просмотров: 662
 
Военные преступления, ВСУ-убийцы, Дзен


В пятницу украинская артиллерия в очередной раз обстреляла прифронтовое село Верхняя Криница, которое находится на занятой российскими войсками части Запорожской области. Несколько миномётных мин попало в жилые дома, чудом обошлось без жертв.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


На месте побывал Андрей Родионов, лидер Международного движения «РУСОВ», который передал «ПолитНавигатору» видео и фото с места инцидента. Местная жительница, чей дом был разрушен, рассказала, что за 5 минут до прилёта мины, там стояла их машина, в которой находился муж и ребёнок.

Группа сотрудников майора Алексея Селиванова из МВД Запорожской области, вместе с военной полицией, выехали на место происшествия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть