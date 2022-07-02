ВСУ нанесли удар по прифронтовому селу в Запорожской области

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В пятницу украинская артиллерия в очередной раз обстреляла прифронтовое село Верхняя Криница, которое находится на занятой российскими войсками части Запорожской области. Несколько миномётных мин попало в жилые дома, чудом обошлось без жертв.

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На месте побывал Андрей Родионов, лидер Международного движения «РУСОВ», который передал «ПолитНавигатору» видео и фото с места инцидента. Местная жительница, чей дом был разрушен, рассказала, что за 5 минут до прилёта мины, там стояла их машина, в которой находился муж и ребёнок.

Группа сотрудников майора Алексея Селиванова из МВД Запорожской области, вместе с военной полицией, выехали на место происшествия.