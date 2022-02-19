ВСУ нанесли удар по территории РФ

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Новости Украины

Артиллерийский снаряд, выпущенный с подконтрольной ВСУ территории, разорвался в непосредственной близости от жилых домов станицы Митякинская Ростовской области.

Об этом сообщает ряд информагенств и социальные сети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской», – сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных ведомствах.

Отмечается, что в результате разрыва снаряда пострадавших и разрушений нет. На месте работают специалисты.

«Сколько из президентов западных стран уже несколько недель твердят об угрозе «российского вторжения», а снаряд прилетел с украинской стороны», – комментирует в своём Telegram-канале советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник.

Он считает, что имеет место «прецедент, созданный Украиной и провоцирующий на ответные действия, обеспечивающие безопасность жителей России и самого государства».