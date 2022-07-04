ВСУ нанесли удары по глубокому тылу ДНР

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Новости Украины

Ночью ВСУ нанесли ракетные удары по городам ДНР, находящимся в глубоком тылу.

Видео и фото публиковали местные жители в соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, прошедшей ночью были обстреляны города Снежное и Торез. Эти населенные пункты находятся восточнее Донецка на 50-80 км.

Местные жители начали сообщать о громких взрывах, позже появились кадры большого задымления и пожара в стороне снежнянского завода «Химмаш».

При этом сообщается, что была слышна активная работа ПВО, однако, по всей видимости, несколько ракет противника не были сбиты. Официальных комментариев на данный момент не поступало.

В то же время, Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на «свой источник» в офисе Зеленского утверждает, что эти удары были демонстрацией совместной работы западных спецслужб и современных РСЗО.

«Точные удары артиллерии и РСЗО происходят благодаря передаче ВСУ разведданных западными спецслужбами. Сейчас Генштаб обладает информацией о десятке военных складов и командных пунктов в ЛДНР, а удар по тылу в Снежном стал демонстрацией эффективности работы западных спецслужб и современных РСЗО. В месте прилета видны яркие вспышки от сильнейшей детонации, предположительно боеприпасов, столбы дыма и зарево пожара. … Демонстрация дальнобойных ракет во всей ее красоте, ракеты с дальностью свыше 100 км. ВСУ нанесли удар по населенным пунктам Торез и Снежное (ДНР), расточнике от 70-80 км от линии соприкосновения, а значит били за 20 км. Попали по разным объектам, в том числе и по заводу Химмаш», – пишут авторы канала.