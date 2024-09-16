ВСУ нанесли варварский удар по утреннему Белгороду
Формирования киевского режима сегодня утром нанесли очередной неизбирательный удар по Белгороду.
По предварительным данным, по мирным жителям работала РСЗО «Вампир» (чешская модификация «Града», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ранены 8 мирных жителей.
«Одна из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Бригады СМП доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода. В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные расчёты на месте — открытое горение ликвидировано.
Приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом. К счастью, никто не пострадал: вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. А когда началось возгорание, соседи бросились помогать — быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу. Самые настоящие герои», – сообщает губернатор.
Он добавил, что поврежден газопровод, а в ряде домов выбиты стекла, посечены кровли и фасады.
На выложенных в сеть роликах можно увидеть, что ракеты РСЗО бьют по гражданским объектам, у которых и близко не было военных.
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