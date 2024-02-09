ВСУ напряглись в ожидании «мясных штурмов» Сырского

Анатолий Лапин.  
09.02.2024 15:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Ради того, чтобы выполнить любую прихоть президента Владимира Зеленского, новоназначенный главком ВСУ Александр Сырский готов на любые жертвы.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший гауляйтер подконтрольной киевскому режиму части ЛНР Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ради того, чтобы выполнить любую прихоть президента Владимира Зеленского, новоназначенный главком ВСУ Александр Сырский...

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По словам Туки, Сырского не зря в войсках называют человеком, который ответственен за «мясные штурмы».

«Во-первых, не думаю, что сейчас я открою какую-то супер тайну, Валерий Залужный пользовался огромной поддержкой среди личного состава вооруженных сил. Хотя, действительно, были и те, кто его критиковал, и это нормально», – сказал экс-чиновник.

«Вместе с тем за генералом Сырским репутация довольно неоднозначная. Я не говорю о его профессионализме – у него огромный опыт действительно как командира. Но неоднократно мне приходилось слышать в его адрес высказывания, что ради выполнения прихотей Зеленского, он готов к любым поступкам и любой ценой выполнять эти прихоти.

Именно оттуда появилось в украинской армии позаимствованное у россиян словосочетание «мясной штурм». И в том круге общения, который имею я, этот термин применяется именно к генералу Александру Сырскому. Я бы очень хотел ошибаться как отец солдата», – заявил Тука.

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