ВСУ напряглись в ожидании «мясных штурмов» Сырского

Ради того, чтобы выполнить любую прихоть президента Владимира Зеленского, новоназначенный главком ВСУ Александр Сырский готов на любые жертвы.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший гауляйтер подконтрольной киевскому режиму части ЛНР Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Туки, Сырского не зря в войсках называют человеком, который ответственен за «мясные штурмы».

«Во-первых, не думаю, что сейчас я открою какую-то супер тайну, Валерий Залужный пользовался огромной поддержкой среди личного состава вооруженных сил. Хотя, действительно, были и те, кто его критиковал, и это нормально», – сказал экс-чиновник.

«Вместе с тем за генералом Сырским репутация довольно неоднозначная. Я не говорю о его профессионализме – у него огромный опыт действительно как командира. Но неоднократно мне приходилось слышать в его адрес высказывания, что ради выполнения прихотей Зеленского, он готов к любым поступкам и любой ценой выполнять эти прихоти.

Именно оттуда появилось в украинской армии позаимствованное у россиян словосочетание «мясной штурм». И в том круге общения, который имею я, этот термин применяется именно к генералу Александру Сырскому. Я бы очень хотел ошибаться как отец солдата», – заявил Тука.