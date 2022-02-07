ВСУ наращивают силы в Донбассе – Пушилин прибыл на передовые позиции

07.02.2022  23:55 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проинспектировал передовые позиции на линии боестолкновения.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проинспектировал передовые позиции на линии боестолкновения. Об этом...

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Руководитель государства пообщался с защитниками Донбасса и подтвердил, что ВСУ накапливают силы в зоне «ООС».

«Посетил сегодня ребят на передовой. Подтверждают, что с украинской стороны линии соприкосновения накапливается личный состав.  Увидел спокойную уверенность  опытных бойцов, что не удивительно – в подразделении 60% защитников служат еще с ополчения», – написал он.

Кроме того, Денис Пушилин обсудил некоторые проблемные вопросы с военнослужащими. Так, он сообщил, что служба ополчении в 2014-15 годах будет засчитываться в пенсионный срок.

«Долг государства – социальная защита военнослужащих и их семей», – резюмировал глава ДНР.

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