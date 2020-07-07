ВСУ нарвались сокрушительную ответку со стороны ЛНР

07.07.2020, Луганск, Сергей Вредников

В результате обстрела жилых районов ЛНР из запрещённого Минскими соглашениями вооружения ВСУ потеряли двоих солдат убитыми и столько же ранеными, а также крупнокалиберную пушку и БПЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевики 93 бригады ВФУ, с направления населённого пункта Крымское подвергли обстрелу населённый пункт Донецкий из запрещенного Минскими договоренностями артиллерийских орудий калибра 122-мм, выпустил четыре снаряда.

В результате обстрела повреждения получили четыре жилых домостроения по адресам: ул. Шевченко д.14, 17, 25 и ул. Электровозная д.12, где в результате попадания мины в хозяйственную постройку погиб домашний скот», – говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что в результате обстрела была повреждена линия электропередач «Михайловка – Центрокуз», обесточено 220 абонентов населённого пункта Березовское, а также Кировский кузнечный завод «Центрокуз». Однако защитники Донбасса быстро пресекли бесчинства ВСУ и дали достойный ответ.

«Адекватными действиями наших защитников огневая активность артиллерии была пресечена, потери противника составили: двое погибших, двое раненых, выведена из строя гаубица Д-30.

В ходе обстрела для корректировки огня противник применял БЛА типа «МЭВИК-ПРО».

Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и средств РЭБ «Тритон М1», нарушитель воздушного пространства был обнаружен и принудительно посажен», – добавили в НМ ЛНР.