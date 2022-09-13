ВСУ нажимают на Красный Лиман. Под угрозой также Херсон

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Новости Украины

России следует сделать серьезные выводы по итогу поражения на Харьковском направлении и начать серьезную работу по реформированию как армии, так и тыла.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет военный обозреватель Юрий Подоляка

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«Следующие две недели для нас будут решающими. Если противник не сумеет реализовать свое преимущество по итогу Изюмского сражения, тогда можно будет вздохнуть спокойнее и более спокойно готовиться к боям осенне-зимней кампании», – пишет Подоляка в своем телеграм-канале.

В свою очередь военно-аналитический канал «Рыбарь» называет «наиболее сложной» ситуацию, складывающуюся под Красным Лиманом, который атакуется с нескольких направлений.

«Еще в начале сентября подразделения пехоты ВСУ переправились через Северский Донец и заняли населенные пункты Брусовка и Старый Караван, которые находились в серой зоне. Попытки штурма позиций союзных сил в лесах на подступах к Лиману закончились ничем. Позже ВСУ навели переправу через Северский Донец в районе села Закотного и перебросили на левый берег бронетехнику. План украинского командования — выйти к Ямполю и далее атаковать Лиман с тыла», – пишет «Рыбарь».

Отмечается, что в населенном пункте «держит оборону всего лишь одно подразделение ВС РФ, поддержку которому оказывает НМ ЛНР».

Также угрозу обороняющимся создает возможная потеря Светогорска, часть которого, еще вчера перешла под контроль ВСУ.

«В случае захвата населенного пункта [Святогорск] украинские формирования смогут наступать на Лиман с северо-запада. Подразделения ВСУ также пошли на штурм Белогоровки у Северска. Населенный пункт находится на подступах к Лисичанску и открывает дорогу для наступления на Северодонецкую агломерацию и далее в направлении Луганска. Ближайшая цель ВСУ — захватить Лиман и создать плацдарм по обе стороны Северского Донца для прорыва обороны в районе Северодонецкой агломерации и выхода в тыл всей группировки в ЛНР», – предупреждает Рыбарь».

А Подоляка считает, что «даже в руководстве России очень высокого ранга нет до конца понимания и принятия того факта, что идет война, что все идет не по плану и если ничего не менять, то все пойдет по плану Вашингтона».

«По итогу, к весенней кампании (раньше мы не успеем), мы просто обязаны провести серьезные реформы в армии и тылу (в первую очередь УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ), и по итогу у нас должна быть совершенно другая армия и тыл, готовые к продолжению ведения войны до Победы (а другого варианта нет). И самое главное — должно измениться ОТНОШЕНИЕ к войне в обществе. И таки да – пора уже избавиться от аббревиатуры СВО. Если это война за право существования страны, то и называть это надо соответственно. Тем более, что во время Изюмской операции уже последнему идиоту, который реально интересуется политикой и войной, стало понятно, что воюем мы не с Украиной, а с НАТО и за право жить на своей земле», – резюмирует Подоляка.

При этом непростой остается ситуация на южном направлении, где, как утверждает американский Институт изучения войны (ISW), союзные силы оставили важный населенный пункт Киселевка.

«Южное контрнаступление Украины продолжает оказывать значительное влияние на боевой дух и военный потенциал России на юге Украины. На спутниковых снимках известных российских позиций в Киселевке, в 15 км к северо-западу от Херсона, видно, что все российские машины, кроме четырех, отошли от прежних передовых позиций, что согласуется со слухами о том, что войска Донецкой Народной Республики (ДНР) покинули Киселевку и отошли к Днепру», – говорится в отчете ISW.

«Киселевка является важным с оперативной точки зрения пунктом для российских войск вокруг Херсона, потому что это последний крупный населенный пункт как на шоссе E58, так и на железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, самой удаленной частью города Херсона. Очевидный вывод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность русских защищать северо-западные окраины Херсона и предполагает, что российские войска в этом районе ощущают непосредственную угрозу своим позициям», – предполагают американские специалисты.