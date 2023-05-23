ВСУ не готовы идти в наступление – Сладков

Владимир Гладков .  
23.05.2023 22:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на громкие заявления, теракты и провокации, украинская сторона до сих пор не в состоянии начать давно обещанное масштабное наступление.

Об этом в эфире интернет-канала «Дайте сказать» заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на громкие заявления, теракты и провокации, украинская сторона до сих пор не в...

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В студии поинтересовались, идёт ли сейчас давно обещанное масштабное «контрнаступление» украинской армии.

«Не идёт. Чтобы начать контрнаступление, наступающая сторона должна иметь в пять раз больше сил, при современном фортификационном оборудовании, разведывательных средствах. Силы должны быть больше в пять раз.

То есть, это на один наш батальон – с украинской стороны должна иметься бригада. Таких сил у Украины нет», – сказал Сладков.

Он подчеркнул, что всё, что Киев пытается собирать, сразу же уничтожается точечными ударами.

«Если они концентрируют эти силы на определённом участке, то они формируют групповую цель, по которой наносят удары ракетные войска, артиллерия, авиация», – добавил военкор.

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