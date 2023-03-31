ВСУ не хватает минометов и пулеметов

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Поставка западных танков на Украине больше является пиар-ходом, поскольку ВСУ остро не хватает других видов оружия.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге приходит киевский журналист Владимир Бойко, специализирующийся на расследованиях.

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Он обратил внимание на заявление министра обороны США Ллойд Остин, считающего, что нужны сейчас не американские истребители самолеты F16, а средства ПВО, оружие большой дальности и бронетехника.

«На самом деле Украине нужны минометы. И мины для них. 18 танков «Леопард» – это отличный пиар-ход, позволяющий отвлечь внимание посполитых от реальной ситуации на фронте. Но для того, чтобы выиграть войну, нужны минометы – чтобы каждый пехотный батальон имел как минимум три 120 мм миномета, каждая рота – как минимум, один 82 мм миномет и каждый взвод имел по 60 мм миномету. Ну и мины для них, конечно – не по 5 штук в день, как это предусмотрено сейчас для тех счастливцев, кому миномет все-таки достался, а столько, сколько нужно», – написал Бойко в своем блоге.

В комментариях к записи подписчики указали, что ВСУ не хватает даже пулеметов.

«В некоторых подразделениях за счастье иметь ДП-27… Потому что вообще никаких пулеметов нет», – сообщил Александр Иванов.

Бойко удивился отметив, что вроде бы все пулеметы Дегтярева (ДП-27) и «Максимы» посдавали.

«В начале войны действительно такой техники в подразделениях было немало. Но сейчас, вроде бы, ПКМов – хоть и не в наилучшем состоянии, украинского производства, с обломанными фиксаторами сошек и только с мягкими коробами – достаточно», – пишет журналист.

Ему возразил Вячеслав Яковенко:

«Не все. Я пересекался с ребятами из подразделений, которые в январе под Бахмутом как раз были с ДП-27. А у одних был и «Максим» – но на позиции его так и не донесли».