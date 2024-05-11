ВСУ не могли помешать заходу российских войск на Харьковщине, – Бутусов

Анатолий Лапин.  
11.05.2024 11:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские войска не могли предотвратить заход российских подразделений в населенные пункты на приграничье Харьковской области.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандист Юрий Бутусов. Передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские войска не могли предотвратить заход российских подразделений в населенные пункты на приграничье Харьковской...

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По мнению Бутусова, причина тому – тотальное превосходство российской армии над ВСУ.

«Сейчас они разворачиваются, закрепляются. Могли ли Силы обороны помешать заходу российских войск? Честно говоря, если говорить об этих пограничных селах, которые на самой границе, к сожалению, помешать заходу в пограничные села Силы обороны не могли. Есть объективные причины: у врага есть преимущество в живой силе, есть преимущество в средствах поражения. Россияне организовали вдоль границы мощную линию обороны со своей стороны, на которую могут опираться российские войска, они организовали там очень мощную систему наблюдения, разведки и они ведут активную разведку пограничных территорий с дронов. У них есть, как мы знаем, преимущество в авиации, есть значительное количество боеприпасов, потому нам разворачивать, в этих пограничных селах вести боевые действия крайне тяжело», – заявил Бутусов.

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