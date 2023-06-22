ВСУ не могут дойти до «линии Суровикина». Русские атакуют Авдеевку

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Украинские формирования не оставляют попыток продвинуться в Запорожской области. Бои продолжаются, но пока не приносят успеха ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают военные источник и военкоры.

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Так, к исходу вчерашнего дня тг-канал военкора Семена Пегова WarGonzo сообщил, что возобновились бои за село Пятихатки, которое несколько раз переходило из рук в руки.

«Ценой огромных потерь ВСУ снова заняли несколько домов в населенном пункте Пятихатки. Источники с мест сообщают, что плотный огонь артиллерии с обеих сторон не оставляет шансов закрепиться дальше окраины населенного пункта, но киевские власти посылают под крупнокалиберные снаряды группу за группой, не считаясь с потерями. Наши войска продолжают находиться на высотах вокруг Пятихаток, уничтожая противника, появляющегося в зоне видимости», – отмечается в публикации.

Уже утром паблик Пегова уточнил:

«На запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии вели штурмовые действия у Жеребянок, в районе Работина и Вербового. Без успеха. ВС РФ наносили удары по Каменскому, Лобковому, Пятихаткам, Степному (не путать с одноимёнными населёнными пунктами на угледарском и донецком направлениях), Камышевахе, Новоандреевке, Новоданиловке, Чаровному, Железнодорожному, Гуляйполю и Красному».

Кром е того, на угледарском участке фронта украинские подразделения атаковали у Ровнополя, Старомайорского и Урожайного, но продвинуться не смогли.

«На донецком фронте Вооружённые Силы РФ после артобстрелов пытались продвинуться у Новомихайловки и на юго-западных подступах к Авдеевке. Результата не достигли. Под обстрелами позиции ВСУ в Победе, Марьинке, Георгиевке, Остром, городе Красногоровка, Невельском, Первомайском, Северном (населённый пункт к западу от Авдеевки), Северном (населённый пункт к северо-западу от Горловки) и Дружбе.

На бахмутском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии контратаковали в районе Орехово-Васильевки. Без продвижения», – пишет тг-канал.

При этом на луганском направлении со стороны Белогоровки ВСУ пытались продвинуться к Шипиловке, но без успеха. В свою очередь, российские войска отодвинули украинские позиции в Серебрянском лесном массиве юго-восточнее Кузьмина.

ТГ-канал основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком проекта «Рыбарь» пишет, что на Ореховском участке «российские войска в течение дня вели бои с целью отбить позиции в Пятихатках». Утверждается, что по состоянию на конец вчерашнего дня «украинские части контролируют только небольшую часть застройки на севере села».

Кроме того, подтверждаются бои за Авдеевку.

«Севернее Авдеевского укрепрайона продолжаются позиционные бои средней интенсивности в районе Красногоровки. Все попытки противника перехватить инициативу на участке заканчиваются для него лишь значительными потерями. Одновременно с этим российские подразделения предприняли попытку штурма восточных районов самой Авдеевки. Передовые отряды вклинились в оборону противника и вскрыли огневые позиции ВСУ, по которым в данный момент наносятся артиллерийские удары», – написал «Рыбарь» в утренней сводке.

Авторитетный паблик «Военная хроника» описывает трудности, с которыми столкнулись ВСУ при попытке прорвать российскую оборону в Запорожской области.

«Оборонительные сооружения «линии Суровикина» на всей протяжённости построены вдоль господствующих высот и хребтов. Оборона установлена на глубине 25-30 километров. Между оборонительными рубежами возведено несколько отдельных защитных зон. В зоне №1 ближе к фронту находится передовой рубеж обороны из нескольких десятков взводных и ротных опорных пунктов. На эти участки с огромным количеством ПТРК и средств наблюдения натыкались те украинские подразделения, которым удавалось прорваться через минные поля. Между передовым укрепрайоном и основным рубежом обороны — порядка 25 километров минных полей, противотанковых рвов и других сооружений, пробиться через которые практически невозможно. Единственным достижением наступления ВСУ в данный момент является продвижение в «серой зоне» — районе, который не влияет на боеспособность российских войск», – пишет тг-канал.

При этом удары по наступающим украинским войскам артиллерия и авиация из глубины «линии Суровикина» наносят задолго до приближения основных сил ВСУ не только к передовому рубежу охраны, но и к минным полям.

Отмечается, что за 17 дней наступления потери ВСУ составили примерно 17-20 батальонов убитыми и ранеными, что эквивалентно 16 тыс. человек или пяти бригадам численностью в 3500 человек каждая.

«Всего для наступления ВСУ, предположительно, задействовали порядка 5 бригад из 9 подготовленных и оснащенных по стандартам НАТО, а значит, более половины резервов, подготовленных для удара, уже уничтожены. По сути «линия Суровикина» постепенно становится для украинской армии «вторым Бахмутом» — для боевых действий в этом районе требуется всё больше войск, которые, помимо отправки резервов, приходится снимать с фронта на лиманском, купянском и других направлений», – резюмирует «Военная хроника».