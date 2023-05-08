ВСУ не ограничатся только наступлением – Балицкий

ВСУ непременно устроят провокацию к 9 мая в Запорожской области, если затянут с контрнаступлением.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не говорю, что это будет контрнаступление, но то, что они постараются нам подгадить в святой праздник – я не сомневаюсь. Но ничего, не испортят этот праздник в наших сердцах, в нашей памяти, в душах. Поэтому – от того, что они могут сделать какую-то провокацию… ничего, переживём, злее будем. А что касается контрнаступления, оно может быть в любое время, – подчеркнул он. – Вообще, важнее всего будет первый удар. Это самое тяжёлое будет, когда американцы всегда рассчитывают на большое количество артиллерии, это их козырь. У нас тоже есть козыря, и мы смогли за время спецоперации сохранить всю авиацию. Поэтому привет от Су-24 их ждёт и Ту-22, и Ту-95. Как только они попробуют начать своё контрнаступление, сначала им придётся столкнуться со всей мощью советской авиации и её традициями. Наши ребята готовы, и там внутренняя мотивация, насколько я знаю, больше даже, чем вы себе представляете. Они не только готовы, мы ждём давно».

Балицкий предположил, что целью провокации может быть Запорожская АЭС, поскольку все регулирующие уровень воды плотины находятся на подконтрольной Киеву территории.

«Постоянно манипулируют атомной станцией, атомной угрозой и используют этот козырь. Сегодня мы видим новый элемент воздействия – они начали сбрасывать воду с каскада Каневской, Киевской и Днепропетровской плотины, и у нас поднялся уровень уже до 17,08 метра, был даже 25. В принципе, мы понимаем, что это манипуляция, поэтому сейчас пятый реактор находится в «горячем» резерве, – уточнил врио губернатора. – Мы не понимаем, что может эта обезьяна с гранатой исполнить, поэтому приостанавливаем работу сейчас блоков, на тепло 52° даём, как теплоноситель для жилых районов. Но в принципе – уже тепло, не так актуально для города Энергодар. Мы опасаемся, что противник может использовать как оружие. Есть несколько механизмов, мы их обсуждать не будем сейчас в эфире, но мы понимаем, что вода находится в большей степени в их ресурсном поле, они могут плотинами регулировать уровень, как поднимать, так и опускать. С этим связано сегодня ограничение работы атомной станции. Детали рассказывать не могу, но могу сказать, что это штатная ситуация, она управляемая, и я слушал доклады, каждый день идет информация, идёт поток, как мы действуем, как мы себя ведём».

По словам руководителя региона, российские войска укомплектованы и замотивированы, и наносят точечные удары по скоплению противника.

«То, что они сегодня делают, концентрируют силы. Мы это видим, но, в то же время, новая наша тактика очень хорошо сегодня работает. Как только собирается до батальона или более, то туда прилетают соответствующие боеприпасы, чтобы немножко отрезвить ребят, которые не понимают, с чем и с кем они имеют дело, что мы пойдём до конца. Вот теперь только вопрос, остановимся ли мы на польской границе, потому что у нас нет сомнений, что наша страна только набирает обороты. Как сказал наш президент, мы ещё ничего не начинали. Вот когда мы начнём, все в Европе будут только надеяться, чтобы мы не дошли до Лиссабона, – уверен Балицкий. – Сил достаточно, средств достаточно. Сегодня я вижу, какая техника новая идёт, сколько сегодня снарядов подвозится, как сегодня обучаются люди. И в окопах сидят не безусые пацаны, а сегодня в окопах сидят уже мужики, которые являются стержнем России, и которые сегодня понимают, за что они воюют».