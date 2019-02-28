ВСУ не пропустили ОБСЕ в район скопления запрещённого вооружения

28.02.2019

Украинские военнослужащие не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на линию соприкосновения в районе населенного пункта Попасная, где по информации НМ ЛНР сосредоточено большое количество запрещённого вооружения и техники.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Марочко рассказал, что ранее наблюдатели СММ ОБСЕ в своем отчете сообщили, что киевские силовики не позволили патрулю миссии проехать по трассе в районе прифронтовой Попасной, сославшись на приказы своего командира.

«Разведке ЛНР достоверно известно, что в Попаснянском районе сосредоточено большое количество буксируемых гаубиц, минометов и танков. С целью сокрытия данного вооружения украинским командованием отданы указания подчиненному личному составу не пропускать патрули миссии в район размещения запрещенного вооружения», – сообщил Марочко.