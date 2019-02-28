//exit;
28.02.2019
 
Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ
Просмотров:

ВСУ не пропустили ОБСЕ в район скопления запрещённого вооружения

Украинские военнослужащие не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на линию соприкосновения в районе населенного пункта Попасная, где по информации НМ ЛНР сосредоточено большое количество запрещённого вооружения и техники.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Марочко рассказал, что ранее наблюдатели СММ ОБСЕ в своем отчете сообщили, что киевские силовики не позволили патрулю миссии проехать по трассе в районе прифронтовой Попасной, сославшись на приказы своего командира.

«Разведке ЛНР достоверно известно, что в Попаснянском районе сосредоточено большое количество буксируемых гаубиц, минометов и танков. С целью сокрытия данного вооружения украинским командованием отданы указания подчиненному личному составу не пропускать патрули миссии в район размещения запрещенного вооружения», – сообщил Марочко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,






Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть