ВСУ не пускают ОБСЕ в места хранения «отведенного» вооружения

26.02.2019, Луганск, Александр Гусар

ВСУ не пускают наблюдателей ОБСЕ в места, предназначенные для хранения запрещенного Минскими договоренностями вооружения, по причине его отсутствия.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в одном из своих отчетов наблюдатели миссии ОБСЕ заявили о запрете доступа со стороны ВСУ в места хранения запрещённого вооружения. Комментируя данный факт, Марочко отметил, что ВСУ не пускают наблюдателей в места хранения тяжёлого вооружения потому, что вооружение и техника там попросту отсутствуют.

«Чтобы СММ ОБСЕ в очередной раз не указывала данный факт, скорее всего и поступила команда не пускать наблюдателей», – предположил представитель оборонного ведомства.

Он также напомнил, что разведка ЛНР неоднократно фиксировала данное вооружение на позициях ВСУ на линии соприкосновения и использование его при обстрелах территории Республики.

«На данный момент наибольшее скопление запрещённого вооружения зафиксировано в районе Попасной и Светлодарскка», – добавил Марочко.