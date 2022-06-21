«ВСУ не резиновые, «лопнут» в августе» – Стешин

Август должен стать решающим месяцем для фронтов на Донбассе.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стешина, накал в рядах ВСУ возрос настолько, что скоро они «лопнут».

«Сейчас такой формат боевых действий – наши берут поселки, названия которых даже мне ничего не скажут, хотя я в 14-м, еще до начала войны, просто весь Донбасс на арендованной машине вдоль и поперек объездил. Вот, я знаю, Золотое, например, сегодня взяли, «Азот» посадили в тактическое окружение. Я поясню: тактическое – это когда перерезаны все пути снабжения противника, а оперативное окружение – это когда кольцо окружения противника полностью простреливается из стрелкового оружия. Пока их так заблокировали…

Я думаю и уверен, что нас ждут решающие события в августе, потому что ком нарастает, Украина и ВСУ не резиновые, как говорили мне ребята в батальоне, – они уже должны порваться вот-вот. Это видно по обвалу истошных сообщений, по нашим действиям. Вот, хотели они под Лисичанском сделать перегруппировку, но весь оперативный штаб, который должен был планировать и проводить эту операцию, наши «откалибровали». Не знаю, как они соберутся по-новой и смогут ли вообще что-то сделать», – заявил Стешин.