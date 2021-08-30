ВСУ не смогли компенсировать потери военной техники

30.08.2021 11:39 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украинская экономика оказалась не в состоянии, чтобы компенсировать выход из строя военной техники в результате войны в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» заявил бывший начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ (2014 — 2019) генерал армии в запасе Виктор Муженко.

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Он рассказал, что после начала конфликта в Донбассе украинская военная техника находилась на складах и была частично неисправной и требующей ремонта.

«Но в 2017 году эта техника уже три года находилась в серьезном режиме эксплуатации. И ее надо было не просто восстанавливать, а делать капитальный ремонт. А это затратнее и по времени, и по ресурсам. Поэтому ее количество и уменьшилась», – признает генерал.

«За этот период мы должны были так нарастить свою экономику, чтобы это компенсировать, но теперь имеем такое: выход техники из строя в результате эксплуатации прогнозируемо составляет вдвое больше возможности всех оборонных предприятий эту технику восстановить. Речь идет о бронетанковой технике сухопутных войск, но не только. Мы с каждым годом будем фиксировать снижение способности вооруженных сил по военной технике, не говоря уже о новых образцах», – прогнозирует Муженко.