ВСУ не смогли найти слабого места в российской обороне

Олег Кравцов.  
08.06.2023 11:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 649
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина подготовила достаточно серьезные резервы, но не может прорвать российскую оборону.

Об этом, передает корреспондент «» «ПолитНавигатора» заявил военный аналитик полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Украина подготовила достаточно серьезные резервы, но не может прорвать российскую оборону. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Он считает, что противник «мечется по всем направлениям», но безрезультатно.

«С самого начала в качестве основных рассматривались три направления – Херсонское, Запорожское, Харьковское. Но после террористических действий на Каховской ГЭС, Херсонская область ушла на второстепенное направление. Но дело в том, что противник пока не определился с направлением главного удара. Он сейчас в поисках.

Те операции, которые мы наблюдали – это все попытки найти слабое место в нашей обороне, чтобы туда бросить свои основные силы. У противника тем не менее ничего не получается, он несёт огромные потери», – сказал Матвийчук «Московскому комсомольцу».

Он обратил внимание, что у ВСУ есть два подготовленных НАТО армейских корпуса в резерве.

«В общей сложности это где-то до 60 тысяч человек, танки западного производства, артиллерия. И если он найдёт такое слабое место, тогда он ударит. Но пока он такого слабого места не нашёл, наша оборона везде держится, отбрасывает противника на исходные позиции», – отметил эксперт.

Он не исключает, что наступление ВСУ «может толком и не начаться, и закончиться полным разгромом».

«Противник собирается наступать, начинает активные боевые действия, но в итоге терпит поражение. В общей сложности они уже потеряли почти четыре тысячи человек убитыми и два батальона танка… Я считаю, что это чистейшей воды пропаганда – советники-англосаксы посоветовали министерству обороны Украины имитировать такую активность для того, чтобы показать, что они хотя бы пытались наступать», – резюмировал Матвийчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть