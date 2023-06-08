ВСУ не смогли найти слабого места в российской обороне

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Украина подготовила достаточно серьезные резервы, но не может прорвать российскую оборону.

Об этом, передает корреспондент «» «ПолитНавигатора» заявил военный аналитик полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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Он считает, что противник «мечется по всем направлениям», но безрезультатно.

«С самого начала в качестве основных рассматривались три направления – Херсонское, Запорожское, Харьковское. Но после террористических действий на Каховской ГЭС, Херсонская область ушла на второстепенное направление. Но дело в том, что противник пока не определился с направлением главного удара. Он сейчас в поисках. Те операции, которые мы наблюдали – это все попытки найти слабое место в нашей обороне, чтобы туда бросить свои основные силы. У противника тем не менее ничего не получается, он несёт огромные потери», – сказал Матвийчук «Московскому комсомольцу».

Он обратил внимание, что у ВСУ есть два подготовленных НАТО армейских корпуса в резерве.

«В общей сложности это где-то до 60 тысяч человек, танки западного производства, артиллерия. И если он найдёт такое слабое место, тогда он ударит. Но пока он такого слабого места не нашёл, наша оборона везде держится, отбрасывает противника на исходные позиции», – отметил эксперт.

Он не исключает, что наступление ВСУ «может толком и не начаться, и закончиться полным разгромом».

«Противник собирается наступать, начинает активные боевые действия, но в итоге терпит поражение. В общей сложности они уже потеряли почти четыре тысячи человек убитыми и два батальона танка… Я считаю, что это чистейшей воды пропаганда – советники-англосаксы посоветовали министерству обороны Украины имитировать такую активность для того, чтобы показать, что они хотя бы пытались наступать», – резюмировал Матвийчук.