ВСУ не смогут под Курском держаться так же, как на Донбассе – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
12.08.2024 23:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Курск, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


У ВСУ недостаточно сил и средств для того, чтобы удерживать захваченную в Курской области территорию сколь-либо долго.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У ВСУ недостаточно сил и средств для того, чтобы удерживать захваченную в Курской области...

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«Даже иностранная пресса задаётся вопросом – а есть расчёт ресурса, который необходим для того, чтобы удерживать какую-то дополнительную линию фронта на территории противника? И ответа пока нет.

Сегодня британцы написали, что 6-8 тысяч солдат сконцентрировано. Это много, но недостаточно, потому что непонятно, сколько Россия противопоставит», – подчеркнул эксперт.

«Плюс, я не считаю релевантным заявление, что типа с такой скоростью, как россияне продвигаются на Донбассе, им год надо будет деоккупировать эту территорию. Это херня и чушь. Потому что продвижение на востоке происходит по оборонительным линиям, которые выстраивались годами. Поэтому продвижение идёт путём разрушения населённых пунктов.

Так вот, три или четыре дня, даже если туда заехала инженерная техника, выстроить фортификации, как минимум, сложно. Не говоря уже, что нужно обеспечивать логистику, подвоз провианта и боекомплекта. И плюс, пока ещё не включилась российская авиация в полный рост», – подытожил Вигиринский.

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