ВСУ не смогут уничтожить Крымский мост – эксперт

Заявление командующего ВМСУ Алексея Неижпапы о готовящемся уничтожении Крымского моста преследует цель заставить Россию перераспределить силы ПВО. Реально уничтожить мост Украина не может.

Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНаигатора».

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«Любой объект при грамотной организации удара и выделении надлежащих сил и средств можно уничтожить. Вопрос упирается в то, есть ли у них эти силы и средства и возможность грамотно организовать этот удар.

Я на данном этапе этого говорить не стал бы. Можно было бы уничтожить мост, если бы они использовали комбинированный удар воздушных баллистических ракет, надводных и подводных беспилотников в количестве, измеряемом несколькими сотнями. Так, чтобы на каждую опору моста пришелся удар не менее 10-15 беспилотников с зарядом взрывчатки не менее тонны. Тогда, да, мост мог бы быть разрушен. Но таких возможностей у них сейчас нет», – сказал Сивков.